Помогите пожалуйста:) №2 и №3
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Помогите пожалуйста:) №2 и №3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 Рыбаки, борющиеся с волнами Засеянное поле Растаявший снег Строящийся дом Освободившийся народ Ожидаемый поезд №3 Бушующего (какого?) океана Оттаявшей (какой?) землей На раскачивающуюся (какую?) березу В чернеющем (в каком?) лесу Встречающимися (какими?) льдинами Проснувшееся (какое?) дитя Закрасневшиеся (какие?) зари Колышущегося (какого?) тростником О шедшем (каком?) впереди товарище
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