Помогите пожалуйста:) №2 и №3

Гость: Гость:

№2 Рыбаки, борющиеся с волнами Засеянное поле Растаявший снег Строящийся дом Освободившийся народ Ожидаемый поезд №3 Бушующего (какого?) океана Оттаявшей (какой?) землей На раскачивающуюся (какую?) березу В чернеющем (в каком?) лесу Встречающимися (какими?) льдинами Проснувшееся (какое?) дитя Закрасневшиеся (какие?) зари Колышущегося (какого?) тростником О шедшем (каком?) впереди товарище