Помогите пожалуйста 239

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Помогите пожалуйста 239
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Бездонная печаль-печаль бездонна Освещённая поляна -поляна освещена Исправленная неточность -неточность исправлена Законное требование -требование законно Невиданная сила-сила невиданна Потерянное время -время потеряно Сорванная ветка -ветка сорвана Нашруженная машина -машина нагружена Разбросанные вещи -вещи разбросаны Сожжённое письмо-письмо сожжено Сплетенные корзины -корзины сплетены
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