Помогите пожалуйста,5 задание ,срочно надо

Английский язык
Помогите пожалуйста,5 задание ,срочно надо
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