Помогите пожалуйста 6

Гость: Гость:

– Куда бы вы не посмотрели, повсюду увидите растения. Они растут на лугах, в лесах, их много в степях и высоко в горах, в безводных пустынях и топких болотах. Множество растений поселилось в морях, океанах, озёрах, прудах и реках. Даже в Арктике и Антарктиде они есть. Разнообразие растительного мира велико: растения различаются друг от друга продолжительностью жизни, окраской, формой. С глубокой древности человек, собирая, а затем ,возделывая растения, познавал их полезные и вредные свойства. При раскопке древних построек, люди находили семена различных растений. Уже тогда учёные Древней Греции стали описывать растения и составлять их списки. Ботаника – наука о растениях, получившая название от греческого слова «ботане» – трава.Слайд 3Актуализация опорных знанийУчёные утверждают, что растения– живые организмы. А как вы думаете, это действительно так? Что дают растения человеку? Сообщение ученика: Растения – единственный источник пищи и кислорода. Некоторые животные поедают листья, плоды, молодые побеги растений, древесину. Хищные виды питаются другими животными. Так складываются в природе первичные и вторичные цепи питания. Но лишь растения способны создавать пищу. Человек также использует растения в пищу. Кроме того, древесина идёт на строительство домов, для изготовления мебели, бумаги, спичек, используется для отопления; из волокна растений вырабатывают ткани, мешковину, канаты, а также многие лекарства (настойка женьшеня, облепиховое масло и другие). Какие части растения вы знаете? Практическая работаСлайд 4Определите орган, который укрепляет растение в почве. / Корень/У дерева он один, а у кустарника – много. /Стебель/.Растет – зеленеет, летит – пожелтеет, упадет – почернеет. /Лист/.Яркий, благоухающий… /Цветок/.Бывает вкусный, сочный, но бывает сухой, твердый, образуется на месте цветка. /Плод/.Из него вырастает новое растение. /Семя/.– Подумайте, все ли растения имеют названные части? – Учёные-ботаники делят царство растений на группы. Объявление темы урока: “Разнообразие растений”На уроке мы будем говорить о разнообразии растений в природе, а поможет нам в этом ботаника – наука о растениях.– На какие вопросы будем искать ответы на нашем уроке? – На какие группы делится царство растений? – Что такое группа растений? – По каким признакам учёные разделили растения на группы? – Значит, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить признаки каждой группы растений. Попробуйте сформулировать цель урока. Цель нашего урока – познакомиться с группами растений и их признаками.– Сегодня вы много о растениях узнаете сами по учебнику, дополнительной литературе и гербарию. Сегодня мы с вами будем учёными –исследователями. Будем работать по группам. Каждой группе учащихся изучить данную группу растений, их признаки:ФизкультминуткаМы немного отдохнём Встанем, глубоко вздохнём. Дети по лесу гуляют, За природой наблюдают. Изучение нового материалаДети в словариках в учебнике читают о растениях своей группы, работают с гербарием, находят и подчёркивают отличительные признаки и заполняют свою графу таблицы.С/р работа в группахВыступления представителей от каждой группы (по ходу мини-сообщения о растениях, которые делают заранее подготовленные ученики) Слайды 5-15Хвойные растенияСообщение ученика: Хвойные растения –деревья и кустарники с листьями – иголками. У этих растений есть корень, стебель, листья. Плодов и цветков у них нет, семена образуются в шишках. Большинство хвойных –вечнозелёные. Дополнение учителя: Хвойных насчитывают около 600 видов. Представители хвойных растений: сосна, можжевельник, ель, кедр. Сообщение ученика: Сосна растёт на сухих местах. Воздух в сосновом бору всегда чистый, т. к.запах сосны убивает всех микробов. Можжевельник часто имеет форму куста. Ягоды первый год зелёные. Второй год серые и только на третий год сине-чёрные. Слово можжевельник происходит от слов между и ельник т. е. растущий между елями. Можжевельник очищает воздух от микробов. У ели каждая иголка хвоинка живёт 5-7 лет. М.о– Чем отличаются хвойные от других групп растений? Какие части растений имеют хвойные? Цветковые растенияСообщение ученика: Цветковые растения – деревья, кустарники, травы, у которых в результате развития появляются цветки. Имеют корни, стебель, листья, плоды и семена. Дополнение учителя: Цветковые растения – самая большая группа растительного мира. Их насчитывают 250 тысяч видов. Они населяют сушу от берегов Арктики до Антарктиды. У цветковых растений есть корень, стебель, листья, цветы, плоды с семенами.М.о: Почему цветковые выделили в особую группу? ПапоротникиСообщения учеников: Папоротники, знакомые многим, как декоративные комнатные или садовые растения растут и в дикой природе, в лесах, даже в тундре. У этих растений нет цветков. Молодые листья скручены как пружина, находятся у поверхности земли и постепенно разворачиваются.– Если нет цветка, то как же размножаются растения, где у них семена