Помогите пожалуйста 677 пункт 1. С объяснением пожалуйста

Математика
Помогите пожалуйста 677 пункт 1. С объяснением пожалуйста
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Ты знайеш что такое квадрат
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