Товар стоил 600 руб. Определили его цену после двух повышений цены на 10%

Математика
Товар стоил 600 руб. Определили его цену после двух повышений цены на 10%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Товар -600 руб на 10 % прибавилась цена -  1) 600:100*10+600=660 (р) - стал стоит товар после первого повышения2) 660:100*10+660=726 (р) - окончательная ценаОтвет: 726 р. 

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