Каких насекомых ты можешь увидеть осенью?

Окружающий мир
Каких насекомых ты можешь увидеть осенью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рогач. дождевой червь.
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