Hi! My name is Peter. I study in 5 class. What about you? Peter. - Переведите, только давайте честно, не открываем переводчик, а думаем!

Английский язык

Hi! My name is Peter. I study in 5 class. What about you? Peter. - Переведите, только давайте честно, не открываем переводчик, а думаем!

Автор: Гость