Найди изапеши 2числа ,сумма которых равна 9 ,а произведение20
Математика
Найди изапеши 2числа ,сумма которых равна 9 ,а произведение20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 5 и 4 5+4=9 5*4=20
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