Частота колебаний пружинного маятника массой m=120 г в n=3,0 раза больше частоты колебаний математического маятника длиной 1,8 м. Определите жесткость пружины. Модуль ускорения свободного падения. g=10 м/с².

Гость: Гость:

Ну смотри) 1. Для пружинного маятника справедливо: Период Т1: T1= 2*PI* SQRT(M/k) SQRT - это квадратный корень 2. Для математического маятника же: Период Т2: T2=2*Pi*SQRT(L/g) 3. Согласно определению, Частота величина обратная периоду, то есть: частота: f = 1/T 4. Тогда: f1=1/T1 f2= 1/T2 причем согласно условию: f1=n*f2 5. Тогда: 1/T1 = n * 1/ T2 6. Подставим формулы из 1 и 2 для периодов в 5 2*Pi*SQRT(L/g) = n * 2*PI* SQRT(M/k) SQRT(L/g) = n *SQRT(M/k) 7. Возведем последнее выражение в квадрат: L/g = nˆ2 *M/k 8. Из 7 формула для жесткости: k = nˆ2 * M * g/L = 9* 0,12 * 10/ 1.8 = 6 (размерность напиши сам =P )