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Решите уравнения 7+x=19
Математика
Решите уравнения 7+x=19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+х=19 х=19-7 ( с противоположным знаком) х= 12
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