Решите пожалуйста! 3 задание. С решением. Добра

Гость: Гость:

1 участок: (время движения между 0с-2с ) -движение равноускоренное, V₀=0м/c, V=3м/с, t=2c а=(V-V₀)/t a=(3м/с-0м/с)/2c=1,5м/с² 2 участок :(2с-4с )- движение равномерное, скорость не изменяется V=3м/с, а=0м/с² 3 участок :(4с-5с ), движение равноускоренное, тело тормозит, V₀=3м/с, V=0м/с, t=1c, a=-3м/с/1с= -3м/с²( знак "-" указывает на торможение )