К каким последствиям приводит разрыв отношений личной зависимости и кланово-родовой принадлежности?
Обществознание
К каким последствиям приводит разрыв отношений личной зависимости и кланово-родовой принадлежности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрыв отношений личной зависимости и кланово-родовой принадлежности создает условия для социальной мобильности, т. е. возможности человека переходить из одной социальной группы (класса) в другую.
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