Нужен доклад о старом арбате не менее 80 слов. Что находиться на этой улице. заранее спасибо на русском

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Арбат. Арбат находится в большом городе Москва. Что может быть красивее Арбата. Арбат это улица на которой на каждый праздник устраивают фестиваль.Как я считаю что Арбат считается самой шумной улицей в Москве .На этой улице люди которые приехали в Москву в первый раз то они могут посидеть в ресторанах,купить сувениры,посмотреть как танцуют люди ,как рисуют и многое другое.Около Арбата есть театр который люди могут поситить.Как по моему Арбат -это улица талантов .А ещё около Арбата есть мост через которой протекает река .Арбат очень красивое место!