Как приблизительно вычислить, сколько зерен входит в цилиндрический стакан? Что для этого нужно?
Физика
Как приблизительно вычислить, сколько зерен входит в цилиндрический стакан? Что для этого нужно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взвесить примерно 10 зернышек риса и узнаем вес 10 зерен взвесить пустой стакан= вес стакана взвесить стакан наполненный рисом вес наполненного стакана минус вес пустого стакана= вес риса вес риса в стакане умножить на 10 ( это рисинки вес которых мы знаем) и поделить на вес этих 10 рисинок, получим кол-во рисинок в стакане. только надо помнить что ед. измерения должны быть одинаковые 10 рисинок предложила для меньшей погрешности много написала, но все легко и просто
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