Как приблизительно вычислить, сколько зерен входит в цилиндрический стакан? Что для этого нужно?

Гость: Гость:

Взвесить примерно 10 зернышек риса и узнаем вес 10 зерен взвесить пустой стакан= вес стакана взвесить стакан наполненный рисом вес наполненного стакана минус вес пустого стакана= вес риса вес риса в стакане умножить на 10 ( это рисинки вес которых мы знаем) и поделить на вес этих 10 рисинок, получим кол-во рисинок в стакане. только надо помнить что ед. измерения должны быть одинаковые 10 рисинок предложила для меньшей погрешности много написала, но все легко и просто