Доказать формулу куб суммы
Математика
Доказать формулу куб суммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При любых значениях a и b верно равенство (a+b) 3 = a 3+3a 2b+3ab 2+b 3 . (1) Доказательство. (a+b) 3 = (a+b)(a 2+2ab+b 2) = = a 3+2a 2b+ab 2 + a 2b+2ab 2+b 3 = = a 3+3a 2b+3ab 2+b 3
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