Пряме і переносне значення
Українська мова
Пряме і переносне значення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пряме це осн лексич знач слова инши переносне приклад переносне золоте яблуко пряме червоне яблуко
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