Однажды айсберги помогли морякам. Был сильный шторм. Он мешал кораблю взять топли??о с танкера. Рядом были два айсберга. Вокруг них ходили высокие волны, между айсбергами была лёгкая зыбь. Моряки рискнули встать между ними. Под...
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Однажды айсберги помогли морякам. Был сильный шторм. Он мешал кораблю взять топли??о с танкера. Рядом были два айсберга. Вокруг них ходили высокие волны, между айсбергами была лёгкая зыбь. Моряки рискнули встать между ними. Под защитой айсбергов моряки смогли сделать погрузку. Определи тему текста. Озаглавь текст. С помощью словаря обьясни значение выделенных слов. Найди и выпиши сложное предложение. Подчеркни в нём главные члены, обозначь части речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Айсберги-помощники. Тема: Однажды айсберги помогли морякам. Сложное предлежение: Вокруг (наречие) них (местоимение) ходили (глагол) высокие (прилагательное) волны (существительное), между (предлог) айсбергами (сущ.) была (гл.) легкая (прил.) зыбь (сущ). Главные члены: Ходили (сказуемое) волны (подлежащее), была легкая (составное именное сказуемое) зыбь (подлежащее).
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