Выделить приставку в словах прибегай и прилетают.
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Выделить приставку в словах прибегай и прилетают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка в этих словах - при
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