Перевидите текс пж ребят пж

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Компания Hong Kong н пригороде в городе Шанхай с п населением более 15 миллионов человек. Но это другой или маленький кусочек Англии. названия новой области является английский менеджер Гонконг жилищного строительства говорит, что многие люди в этой части Китая, чтобы купить английский дом и жить, как на английском языке делать. Этот город, как и любой другой английский город, например, Бристоль или Честер. Существует квадрат в centre.In этой площади есть голуби, которые вы можете кормить. Несколько лет назад вы могли бы сделать, что на Трафальгарской площади в Лондоне. Английский город также очень гордится своей долгой и оживленной торговой улице. Есть несколько магазинов на этой улице, где вы можете купить традиционные английские блюда, как рыба и чипсы или рождественский пудинг. Недалеко от него есть четыре английские пабы в английском стиле, и вы можете купить разные Есть нет крикет rields не им этот новый английский город. Никто в Шанхае не играют CNN в эту игру. Но есть н футбольный стадион, как те, в Англии, потому люди любят футбол. Английский город даже имеет свою собственную футбольную команду. Кроме того, есть п канал в городе, где вы можете покататься на лодке, как и в Кембридже. Тем не менее, не многие люди делают это. Богатые Шанхай предприниматели могут сделать некоторые садоводства тоже. Каждый дом в английском городке имеется английский ости. Есть также длинные сады с озерами, где люди могут ходить и отдохнуть. Но есть одна проблема. Дома в английском городке стоит минимум 400000