Главное слово в словосочитании, отскочила с отвращением

Русский язык
Главное слово в словосочитании, отскочила с отвращением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное слово - отскочила.
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