Чтобы проверить написание парных сагласных на конце слова или перед другими согл??сными , нужно...
Русский язык
Чтобы проверить написание парных сагласных на конце слова или перед другими согл??сными , нужно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы проверить написание парных сагласных на конце слова или перед другими согласными , нужно... подобрать однокоренное слово, нужно что-бы после парного согласного стоял гласный или сонорный.
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