Составить предложения со словами( биосфера, биокосное вещество ,атмосфера и гидросфера)

Биология
Составить предложения со словами( биосфера, биокосное вещество ,атмосфера и гидросфера)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Биосфера включает в себя высшие уровни атмосферы и подземные комуникации планеты. 2. Биокостное вещество принимает участие в нервных процесах организма и вторичном синтезе белка. 3. Атмосфера на прямую влияет на биохимоческие процесы живых организмов. 4. Гидросфера отличается своей розяжонностью по сравнению с атмосферой и является второстепенной в поддержании жизнью Рада была помоч.)
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