Составить предложения со словами( биосфера, биокосное вещество ,атмосфера и гидросфера)

Гость: Гость:

1. Биосфера включает в себя высшие уровни атмосферы и подземные комуникации планеты. 2. Биокостное вещество принимает участие в нервных процесах организма и вторичном синтезе белка. 3. Атмосфера на прямую влияет на биохимоческие процесы живых организмов. 4. Гидросфера отличается своей розяжонностью по сравнению с атмосферой и является второстепенной в поддержании жизнью Рада была помоч.)