Что такое тулуп ? пелена? кушак?
Литература
Что такое тулуп ? пелена? кушак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тулуп - 1). Долгополая меховая шуба из овчины, обычно не крытая сукном. 2). Шерсть на жевотном. 3). Прыжок в фигурном катании Пелена - 1). Ткань которой покрыто, завешено что- либо 2). ( устар.) четырехугольник покрывало с нашитым посередине крестом. 3).( устар.) сплошной покров, то, что закрывает, заволакивает со всех сторон. Кушак - елемент муржской одежды , платок или кусок ткани в виде широкого пояса для обвязки или обмотки верхней одежды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 1. пара летних ТУФЕЛЬ...
Литература
Английский язык
Математика
Ване было поручено собрать выкопать картошку на грядке. Четвёртую часть работы он выполнил сам, затем передал лопату Боре, который копал 15 минут, ...