Что такое тулуп ? пелена? кушак?

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Тулуп - 1). Долгополая меховая шуба из овчины, обычно не крытая сукном. 2). Шерсть на жевотном. 3). Прыжок в фигурном катании Пелена - 1). Ткань которой покрыто, завешено что- либо 2). ( устар.) четырехугольник покрывало с нашитым посередине крестом. 3).( устар.) сплошной покров, то, что закрывает, заволакивает со всех сторон. Кушак - елемент муржской одежды , платок или кусок ткани в виде широкого пояса для обвязки или обмотки верхней одежды.