1. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 1. пара летних ТУФЕЛЬ 2. ПОЕЗЖАЙ 3. около ПЯТЬСОТ учеников 4. гимнастёрка без ПОГОН 5. ЛЖЁШЬ 2. В од...

Гость: Гость:

1. пара летних ТУФЕЛЬ 2. ПОЕЗЖАЙ 3. около (ПЯТИСТА!) учеников 4. гимнастёрка без ПОГОН 5. ЛЖЁШЬ 2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 1. ПРОМОКНЕШЬ под дождём 2. С ОБОИХ!!! концов бревна 3. наиболее ГРОМКИЙ 4. уважаемые ДИРЕКТОРА!!! заводов 5. нет ЯСЛЕЙ!!! рядом 3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 1. В глубине были видны не успевшие ещё дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок. 2. Он решил, не откладывая, обследовать подземелье 3. Василия и его группу встретил пожилой небритый!!! старшина-артиллерист 4. Погода действительно была не такая теплая, как вчера 5. Ехать мне в Матвеевку решительно не хотелось 4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 1. Ударил неподалёку снаряд, пришлось присесть 2. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор 3. Генерал ничего не ответил, только понимающе кивнул 4. В полку этом Ачкасов бывал уже не раз 5. Что это могло быть? Металл желтоватый, но совсем не похож на золото, лёгкий, тусклый 5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 1. В косых лучах света ЧУТЬ-ЧУТЬ дрожали озарённые листья, и тонкий, СЛЕГКА дурманящий аромат доносился в распахнутое окно 2. ВВОЛЮ отдохнувшие собаки легко понесли установку, ТАК ЧТО Анисимов едва поспевал за ними на своих ещё не обкатанных лыжах 3. ИТАК, скажи нам, мальчик, ОТКУДА ты получил этот компас? 4. В ТЕЧЕНИЕ всего лета, ПО МЕРЕ таяния снегов, появляются на горах все новые и новые лужайки зеленой травы 5. Отплыв метров триста, Кирилл ТАКЖЕ круто повернул лодку и, держа её прямо на нас, стал ВКОСЬ пересекать Кизир 6. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: В траве НЕУТОМИМО стрекотал кузнечик. - причастие. 1) категория состояния 2) причастие 3) имя прилагательное 4) наречие 7. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: СЛЫШНО было, как бьются на пароме усталые лошади.