Сочинение на тему опыт и ошибки

Литература
Сочинение на тему опыт и ошибки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Опыт и ошибки». В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, обретения жизненного опыта. Литература часто заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых невозможно движение по жизненному пути, и об ошибках непоправимых, трагических.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как сказать по англ, '' Я не могу делать домашнее задание, когда меня что-то беспоко??т ''
Ответить
Математика
Ване было поручено собрать выкопать картошку на грядке. Четвёртую часть работы он выполнил сам, затем передал лопату Боре, который копал 15 минут, ...
Ответить
Физика
Вал диаметром 20см делает оборот за 2с. Определите линейную скорость точек на его п??верхности. ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответить
Русский язык
Какие объявления могут висеть в доме отдыха с разделительный мягким и твердым знаком
Ответить
Математика
На доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме квадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.
Ответить