Сочинение на тему опыт и ошибки
Литература
Сочинение на тему опыт и ошибки
Ответ(ы) на вопрос:
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«Опыт и ошибки». В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, обретения жизненного опыта. Литература часто заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых невозможно движение по жизненному пути, и об ошибках непоправимых, трагических.
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