Информационное сообщение содержит 6144 символов,которые занимают 3 страницы.Каждая страница несет в себе 1536 байт информации.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?

Информатика

Информационное сообщение содержит 6144 символов,которые занимают 3 страницы.Каждая страница несет в себе 1536 байт информации.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?

Автор: Гость