Информационное сообщение содержит 6144 символов,которые занимают 3 страницы.Каждая страница несет в себе 1536 байт информации.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Информатика
Информационное сообщение содержит 6144 символов,которые занимают 3 страницы.Каждая страница несет в себе 1536 байт информации.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1536*3=4068байт*8= 36864 бит весь объем инф. 36864/6144= 6 бит -вес 1 символа 2 в 6 степени=64 символа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
НАПИСАТЬ АНАЛИЗ К СТИХУ Я сознаю, что постепенно Душа истаивает. Мгла Ложится в ней. Но, неизменно, Мечта свободная - светла! Бывало, жиз...
Биология
Рост растяжением за счет увеличения объема вакуоли характерен для клеток а)однок??еточных животных б) растений в) многоклеточных животных г) бактерий