Реши с проверкой -×=-2.7 -2+×=0 m-8=-13 p-5 3/8= -6.5
Математика
Реши с проверкой -×=-2.7 -2+×=0 m-8=-13 p-5 3/8= -6.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2+Х=0 м-8=-13. р-5 3/8=-6.5 Х=-2-0 м=-13+8. р=-6.5+5 3/8 Х=2. м=-5. р=11 5/13
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