Рост растяжением за счет увеличения объема вакуоли характерен для клеток а)однок??еточных животных б) растений в) многоклеточных животных г) бактерий
Биология
Рост растяжением за счет увеличения объема вакуоли характерен для клеток а)однок??еточных животных б) растений в) многоклеточных животных г) бактерий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растений.....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Воробьи смело скачут по улицам,по которым пр??есжают шумные машины,прыгают под ногами прохожих по городским тр...
Математика
Информатика