Рост растяжением за счет увеличения объема вакуоли характерен для клеток а)однок??еточных животных б) растений в) многоклеточных животных г) бактерий

Биология
Рост растяжением за счет увеличения объема вакуоли характерен для клеток а)однок??еточных животных б) растений в) многоклеточных животных г) бактерий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растений.....................
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