Хто і чому був зацікавлений християнською унією
История
Хто і чому був зацікавлений християнською унією
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Були зацікавлені польський король — для остаточного ополячення українців і білорусів, Папа Римський — для збільшення своїх володінь і доходів, православні ієрархи — для зрівняння в правах з католицькими.
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