Пожалуйста помогите вычислить пример: |1/6| - |0,4|
Математика
Пожалуйста помогите вычислить пример: |1/6| - |0,4|
Ответ(ы) на вопрос:
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|1/6| - |0,4|=1/6-4/10=(10-24)/60=-14/60=-7/30
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