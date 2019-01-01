Какие объявления могут висеть в доме отдыха с разделительный мягким и твердым знаком

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Какие объявления могут висеть в доме отдыха с разделительный мягким и твердым знаком
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Автор: Гость
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Гость:
Въезд, вьющиеся растения, деревья не ломать, подъем в 8-00, киносъемка, объезд, фото с обезьянкой.
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