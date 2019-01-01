На доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме квадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.

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Найдем несколько чисел из этого ряда. 2019. 4+1+81=86. 64+36 =100. 1. 1 Видим первые 3 числа разные, а остальные все равно 1. Сумму всех чисел обозначим S и найдем ее. S=2019+86+100+997*1.так как из 1000 чисел только 3 числа разные , а остальные равно 1 и таких чисел 1000-3=997.S=3202.ответ:3202