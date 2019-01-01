Как сказать по англ, '' Я не могу делать домашнее задание, когда меня что-то беспоко??т ''
Английский язык
Как сказать по англ, '' Я не могу делать домашнее задание, когда меня что-то беспоко??т ''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I cant do homework when something bothers me.
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