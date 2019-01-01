Вал диаметром 20см делает оборот за 2с. Определите линейную скорость точек на его п??верхности. ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Физика
Вал диаметром 20см делает оборот за 2с. Определите линейную скорость точек на его п??верхности. ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2ПR/T R= диаметр/2 R=0,2м/2= 0,1м V=2* 3,14*0,1м/2с=0,314м/с
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