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Решите неравенство 10lt;4x-2lt;18
Математика
Решите неравенство 10lt;4x-2lt;18
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Х может быть только быть 4...
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