С высоты 14 метров на песок падает пуля из свинца. На сколько градусов она нагреетс??, если 50% потенциальной энергии пули перейдёт в её внутреннюю энергию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 50 БАЛЛОВ!!!

Физика

С высоты 14 метров на песок падает пуля из свинца. На сколько градусов она нагреетс??, если 50% потенциальной энергии пули перейдёт в её внутреннюю энергию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 50 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость