С высоты 14 метров на песок падает пуля из свинца. На сколько градусов она нагреетс??, если 50% потенциальной энергии пули перейдёт в её внутреннюю энергию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 50 БАЛЛОВ!!!
Физика
С высоты 14 метров на песок падает пуля из свинца. На сколько градусов она нагреетс??, если 50% потенциальной энергии пули перейдёт в её внутреннюю энергию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 50 БАЛЛОВ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потенциальная энергия тела: половина этой потенциальной энергии перешла в тепло: количество теплоты которое выделилось в следствии удара: имеем: удельная теплоемкость свинца взята за 140 Дж/(кг*С) Ответ: на пол градуса
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