Какая грамматическая основа в предложениях -"Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок! Срочно!)

Русский язык

Какая грамматическая основа в предложениях -"Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок! Срочно!)

Автор: Гость