Какая грамматическая основа в предложениях -"Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок! Срочно!)
Русский язык
Какая грамматическая основа в предложениях -"Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок! Срочно!)
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Месяц и месяц - подлежащее, дружок и рожок сказуемое.
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