Современное общество должно учитывать в своей деятельности «характер и границы допустимого воздействия общества на природу». Как вы понимаете эти слова? Приведите два примера, иллюстрирующие ваше объяснение

Обществознание
Современное общество должно учитывать в своей деятельности «характер и границы допустимого воздействия общества на природу». Как вы понимаете эти слова? Приведите два примера, иллюстрирующие ваше объяснение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Выброс токсических веществ в озеры, реки и т.д 2) Менять погоду в угоду обществу.
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