Современное общество должно учитывать в своей деятельности «характер и границы допустимого воздействия общества на природу». Как вы понимаете эти слова? Приведите два примера, иллюстрирующие ваше объяснение

Обществознание

Современное общество должно учитывать в своей деятельности «характер и границы допустимого воздействия общества на природу». Как вы понимаете эти слова? Приведите два примера, иллюстрирующие ваше объяснение

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