Как ты думает какое свойство нефти используют люди перекачивая ее по нефтепровод??

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Самые печальные последствия разлива нефти в водах -это загрязнение окружающей среды!Экология.Когда пятна от разлива нефти огромные -и на больших участках разлиты.Такое может произойти когда танкеры к примеру столкнулись,либо какая-то поломка приведшая к утечке нефтепродукта.Иногда по телевизору показывают в передачах как гибнут птицы от этого потому что не могут плавать приводняясь . Перья загрязняются нефтью,утрачивают двигательную функцию,так же утрачивают терморегуляцию.... Второе страшное последствие это ОГНЕОПАСНОСТЬ!!Нефть способна растекаться и образовывать пленку на воде..Эти пленки затрудняют поступление кислорода из атмосферы в воду,на рыб плохо влияют.Оказывают токсическое воздействие.Все птицы и рыбы плавающие рядом с разливом нефти-погибают,либо накапливают в себе токсичные в-ва .От такой рыбы и человек выловив ее может отравиться при поедании.