Как ты думает какое свойство нефти используют люди перекачивая ее по нефтепровод??

Биология
Как ты думает какое свойство нефти используют люди перекачивая ее по нефтепровод??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые печальные последствия разлива нефти в водах -это загрязнение окружающей среды!Экология.Когда пятна от разлива нефти огромные -и на больших участках разлиты.Такое может произойти когда танкеры к примеру столкнулись,либо какая-то поломка приведшая к утечке нефтепродукта.Иногда по телевизору показывают в передачах как гибнут птицы от этого потому что не могут плавать приводняясь . Перья загрязняются нефтью,утрачивают двигательную функцию,так же утрачивают терморегуляцию.... Второе страшное последствие это ОГНЕОПАСНОСТЬ!!Нефть способна растекаться и образовывать пленку на воде..Эти пленки затрудняют поступление кислорода из атмосферы в воду,на рыб плохо влияют.Оказывают токсическое воздействие.Все птицы и рыбы плавающие рядом с разливом нефти-погибают,либо накапливают в себе токсичные в-ва .От такой рыбы и человек выловив ее может отравиться при поедании.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нарисуйте график функции y=cos(x+5П/6)
Ответить
Физика
Тело движется по окружности со скоростью 100м/с. чему равен радиус, если центростренмителньое ускорение равно 2м/с
Ответить
Английский язык
Перевидите текс пж ребят пж
Ответить
Русский язык
Составь звуковую схему слово ослик
Ответить
Русский язык
Какая грамматическая основа в предложениях -"Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок! Срочно!)
Ответить