Скiка лапiч у чiколева
Беларуская мова
Скiка лапiч у чiколева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У человека нету лап у него 2 ноги
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