Скiка лапiч у чiколева

Беларуская мова
Скiка лапiч у чiколева
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У человека нету лап у него 2 ноги
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как влияла раздробленность Германии на развитие в ней индустриального общества? ??одумайте, какие слои общества страдали от такого положения вещей.
Ответить
Математика
Перевести десятковий періодичний дріб в звичайний а)0,(19) б)3,1 (24) в)0,2 (361) г)5,(17)
Ответить
Українська мова
Пряме і переносне значення
Ответить
Русский язык
Выпиши сначала слова, которые нельзя переносить,потом спиши остальные слова, разделяя их чёрточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осёл, пт...
Ответить
Биология
Помогите решить задачу, пожалуйста!!!! Определить, какие типы гамет и в каком соот??ошении образует особь женского пола с генотипом Х^DH X^dh,...
Ответить