Как влияла раздробленность Германии на развитие в ней индустриального общества? ??одумайте, какие слои общества страдали от такого положения вещей.

История
Как влияла раздробленность Германии на развитие в ней индустриального общества? ??одумайте, какие слои общества страдали от такого положения вещей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздробленность тормозила индустриальное развитие.Не было достаточно рабочих мест
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