Как влияла раздробленность Германии на развитие в ней индустриального общества? ??одумайте, какие слои общества страдали от такого положения вещей.

История

Как влияла раздробленность Германии на развитие в ней индустриального общества? ??одумайте, какие слои общества страдали от такого положения вещей.

Автор: Гость