Помогите пожалуйста определите число электронов, проходящих через поперечное се??ение металлического проводника при силе тока в нем 150 мА.
Физика
Помогите пожалуйста определите число электронов, проходящих через поперечное се??ение металлического проводника при силе тока в нем 150 мА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тока это заряд за единицу времени, заряд электрона 1,6*10^-19 кл, делим 150*10^-3 на 1,6*10^-19 получается примерно 94*10^16
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