Помогите пожалуйста определите число электронов, проходящих через поперечное се??ение металлического проводника при силе тока в нем 150 мА.

Физика

Помогите пожалуйста определите число электронов, проходящих через поперечное се??ение металлического проводника при силе тока в нем 150 мА.

Автор: Гость