Перевидите пожалуйста текст,по немецкому,срочно) Заранее огромное спасибо))
Немецкий язык
Перевидите пожалуйста текст,по немецкому,срочно) Заранее огромное спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Австрия - идеальная страна для туристов. Я советую тебе в этом году посетить Австрию 2)В Берлине есть много различных музеев. Здесь можно найти много известных работ искусства. Советую тебе посетить музеи. 3)В Вене жили и работали известные композиторы: Моцарт, Штраус, Бетховен. Советую послушать тебе их прекрасную музыку. 4)Летом погода и природа в Австрии особенно красива. Жарко, и леса зелёные. Многие купаются в реке. Советую отмечать праздники летом. 5)Высокие горы Австрии - мечта лыжников. Советую покататься на лыжах в Альпах 6)Также Швейцария идеальное место для туристов. Горные и морские ландшафты, красивые города, высокий уровень жизни. Советую посетить эту маленькую, но красивую страну
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