Подчеркни слово в котором все согласные звуки твёрдые, составь его звуковую схему. помогите пожалуйста?

Русский язык

Подчеркни слово в котором все согласные звуки твёрдые, составь его звуковую схему. помогите пожалуйста?

Автор: Гость