Подчеркни слово в котором все согласные звуки твёрдые, составь его звуковую схему. помогите пожалуйста?
Русский язык
Подчеркни слово в котором все согласные звуки твёрдые, составь его звуковую схему. помогите пожалуйста?
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