Подчеркни слово в котором все согласные звуки твёрдые, составь его звуковую схему. помогите пожалуйста?

Русский язык
Подчеркни слово в котором все согласные звуки твёрдые, составь его звуковую схему. помогите пожалуйста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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