Литература 6 класс. "Песнь о вещем Олеге" Почему Олег усмехнулся, но расстался с ко??ём?
Литература
Литература 6 класс. "Песнь о вещем Олеге" Почему Олег усмехнулся, но расстался с ко??ём?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олег хотел перестраховаться. Не верил, но решил.
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