Докажите, что фашистский блок потерпел дипломатическое поражение в годы Второй м??ровой войны

История
Докажите, что фашистский блок потерпел дипломатическое поражение в годы Второй м??ровой войны
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Автор: Гость
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Гость:
Весь мир настроился против фашистов
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