Найти нод и нок чисел 21, 22, 25 найти нод и нок чисел 30, 45

Математика
Найти нод и нок чисел 21, 22, 25 найти нод и нок чисел 30, 45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший общий делитель НОД ( 21;  22;  25) = 1 Наименьшее общее кратное  НОК ( 21;  22;  25) = 11550 Наибольший общий делитель НОД ( 30;  45) = 15 Наименьшее общее кратное  НОК ( 30;  45) = 90
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