Сочинение на тему "Портрет Тараса Бульбы"

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Ы. Длинные усы, суровый взгляд, крепко сложенное тело, прямая осанка, несмотря на возраст – все это характеризует его, как сильного духом, решительного человека, который всегда готов к действию и может соперничать с молодыми казаками. Тарас не любил роскошь, но на бой всегда надевал красивую одежду и также украшал своего коня, что говорило о том, какое именно его настоящее увлечение, а также от чего он по-настоящему получал удовольствие. Люлька в зубах, из-за которой он погиб, шапка, оружие за поясом – вещи, которые обычно носят с собой все казаки. Если рассматривать всю внешность Тараса в целом, то она ничем не отличается от тысяч других его товарищей. Видимо, Н.В.Гоголь хотел сделать образ главного героя собирательным, показать, что он такой же, как и все остальные казаки, также храбр, по-своему груб, и ничем он от них не отличается. Наверное, автор пытался рассказать нам об этих людях, объединив их всех в одного Тараса Бульбу, показать их силу и храбрость, а также любовь к родине. Представляя себе внешность этого человека, остается только удивляться той силе, мужестве, храбрости, которая присуща тому времени.