Помогите пожалуйста! Что такое щит?Каким образом щиты изобращаются на электриче??ких картах?Приведите примеры щитов на различных платформах? Заранее спасибо! !!!

География
Помогите пожалуйста! Что такое щит?Каким образом щиты изобращаются на электриче??ких картах?Приведите примеры щитов на различных платформах? Заранее спасибо! !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щит — это выход фундамента платформы, сложенного кристаллическими породами, на поверхность. Щиты имеют округлую и выпуклую форму. Они возникли там, где платформа очень длительное время медленно поднималась.
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